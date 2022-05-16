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كلوب: لسنا مرشحين هائلين أمام ريال مدريد

تاريخ النشر: 16/05/2022 - 22:03

كلوب: لسنا مرشحين هائلين أمام ريال مدريد
المدرب الألماني يورغن كلوب (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكر مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أن الصورة لم تكتمل بعد بالنسبة لمشاركة فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح في المباراة القادمة أمام ساوثهامبتون مساء غد، الثلاثاء، ضمن أحداث الجولة 37 من الدوري.

وأصيب صلاح في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي، ليخرج من الملعب في الشوط الأول، فيما عجز فان دايك عن إكمال اللقاء، بعدما شعر بانزعاج قبل بدء الشوط الإضافي الأول.

وأوضح كلوب، أنه لم يتخذ قراره بعد حول التشكيلة التي سيخوض بها لقاء ساوثهامبتون، لكنه أكد في الوقت ذاته أن لاعب الوسط البرازيلي فابينيو سيغيب عن اللقاء.

وقال كلوب عندما سئل عن إمكانية مشاركة صلاح وفان دايك في اللقاء، خلال مؤتمر صحفي أقيم مساء الإثنين: "هذه العملية لم تنته بعد، لأننا لعبنا 120 دقيقة منذ يومين فقط، لدينا الكثير من القرارات، سنقوم بتشكيل فريق لسبب رئيسي وهو محاولة الفوز بالمباراة في ساوثهامبتون، 30 دقيقة إضافية أحدثت فرقًا كبيرًا".

وشدد كلوب على أنه لا يحاول التفاؤل كثيرا، بعدما سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل مع وست هام يونايتد (2-2) مساء الأحد.

وفي حال فاز ليفربول على ساوثهامبتون، سيتقلص الفارق مع مان سيتي المتصدر إلى نقطة واحدة، مع تبقي جولة واحدة فقط، وقال كلوب "أتطلع إلى المباراة غدا، لا أعرف آخر مرة خسر فيها سيتي نقطتين لمباراتين على التوالي. يجب أن يلعب أستون فيلا في منتصف الأسبوع. لم يعتادوا على ذلك، لا أتوقع أن يخسر سيتي النقاط هناك".

ووجه كلوب انتقاده إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، لعدم منح فريقه العدد الكافي من ميداليات الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، وقال: "لا يمكننا لعب مباراتين بالتشكيلة ذاتها. لكن لماذا توجد قيود على الميداليات؟ الرجاء إرسال المزيد من الميداليات. الفريق يكبر لكن الأرقام تبقى كما هي".

وأشار كلوب إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بعد أسبوعين بقوله "سيكون الأمر هائلا إذا فزنا في غضون أسبوعين في دوري الأبطال. لكننا نلعب مع أكثر فرق المسابقة خبرة، نحن لسنا مرشحين هائلين. لقد فازوا بالدوري بالفعل، بينما نحن أمامنا مباراتان كبيرتان".

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#ليفربول
#يورغن كلوب
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#ريال مدريد

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