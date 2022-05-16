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مبابي: لقد حسمت قراري!

تاريخ النشر: 16/05/2022 - 08:53

مبابي: لقد حسمت قراري!
النجم الفرنسي كيليان مبابي (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، فجر قنبلة مدوّية بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي.

وقال مبابي على منصة التتويج بالجائزة "لقد ارتكبت هذا الخطأ منذ ثلاث سنوات عندما قمت باستغلال حفل الرابطة في الحديث عن مستقبلي".

وأضاف "أريد أن أشارك في الحفل، ولا أسعى إلى المجد والكبرياء، سيعرف الجميع في أقرب وقت ممكن، لقد حسمت قراري، نعم لقد حسمت تقريبا".

وصرح كيليان مبابي خلال تسلمه جائزة بحفل الرابطة الفرنسية، بأنه يريد تحمل مسؤوليات أكبر، مما أثار الجدل حول إمكانية استمراره مع الفريق الباريسي.

وكشفت شبكة "راديو مونت كارلو"، أن كيليان مبابي أبلغ الصحفيين في المنطقة المخصصة للإعلام بعد الحفل، أنه سيعلن عن قراره خلال 13 يوما أو بالتحديد قبل التجمع القادم لمنتخب فرنسا في 28 أيار/مايو المقبل.

وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع النادي الباريسي في 30 حزيران/يونيو المقبل مع تكهنات بإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد.

وبشأن سعيه ليصبح الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، رد المهاجم الشاب: "يجب احترام ما فعله كافاني، إنه شيء لا يصدق، لقد امتلك باريس سان جيرمان لاعبين رائعين، وشرف لأي لاعب التواجد في مثل هذه القائمة، وسعيد بكوني ثانيا ضمن المراكز الثلاثة الأولى في هذه القائمة".

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#باريس سان جيرمان
#كيليان مبابي
#ريال مدريد

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