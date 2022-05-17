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يوفنتوس يتوصل لاتفاق لضم دي ماريا

تاريخ النشر: 17/05/2022 - 20:03

يوفنتوس يتوصل لاتفاق لضم دي ماريا
النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن يوفنتوس الإيطالي توصل لاتفاق من أجله الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقا لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت"، فإن إدارة اليوفي توصلت لاتفاق مبدئي مع دي ماريا، وسيوقع على تعاقد موسمين براتب سنوي 7.5 مليون يورو بخلاف 10 ملايين يورو مكافأة توقيع.

وأضافت أن هناك خيار آخر، وهو توقيع دي ماريا تعاقد لمدة موسم واحد براتب 8 ملايين يورو.

من جانبها، أشارت شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية إلى أن دي ماريا سيرحل عن صفوف بي إس جي، وستكون مباراة ميتز، يوم الأحد المقبل، هي الأخيرة له بالقميص الباريسي.

ولفتت إلى أن دي ماريا اتفاق مع يوفنتوس على توقيع عقد لمدة موسم مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ولعب أنخيل دي ماريا بصفوف باريس سان جيرمان 7 مواسم، سجل خلالها 91 هدفا إضافة إلى 113 مباراة حاسمة في 294 مباراة.

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#أنخيل دي ماريا
#يوفنتوس
#باريس سان جيرمان

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