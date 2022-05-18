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رئيس "يويفا": ريال مدريد مثل القطط!

تاريخ النشر: 18/05/2022 - 10:38

رئيس "يويفا": ريال مدريد مثل القطط!
لاعبو ريال مدريد (Gettyimages)
عرب ٤٨

قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ألكسندر سيفرين، إن ريال مدريد لديه 9 أرواح مثل القطط، وذلك بعد تألقه وصولا إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتمكن ريال مدريد من قلب الطاولة على باريس سان جيرمان الفرنسي في ثمن نهائي دوري الأبطال، ثم أقصى تشيلسي من دور الثمانية بعد معركة قوية.

كما عوض النادي الملكي تأخره 3-4 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب الدور قبل النهائي، بفوز مثير بنتيجة 3ـ1 في الإياب، ليصعد إلى النهائي في مواجهة ليفربول.

وكان الريال متأخرا 3-5 أمام السيتي في مجموع المباراتين حتى الدقيقة الأخيرة من مباراة الإياب، لكن رودريغو سجل هدفين في الوقت بدل الضائع ثم حسم كريم بنزيمة فوز الفريق بهدف من ضربة جزاء في الوقت الإضافي.

وقال سيفرين "خاصة في الدور قبل النهائي، شككت في قدرة الريال على الإطاحة بمانشستر سيتي، لاسيما بعد الخسارة في مباراة الذهاب".

وأضاف سيفرين في مقابلة مع موقع "24 يو أر" السلوفيني "هم بالتأكيد لديهم تسعة أرواح مثل القطط".

وأشار "لكن لديهم أيضا المعجزة كريم بنزيمة الذي قلت له عدة مرات إنه في رأيي واحد من أكثر اللاعبين الذين تم التقليل من شأنهم في تاريخ كرة القدم.. لوكا مودريتش كلما كبر في السن كلما تطور أداءه".

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#ريال مدريد
#يويفا
#دوري أبطال أوروبا

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