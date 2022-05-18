مفاجأة: إيطاليا قد تلحق بمونديال قطر!

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة من العيار الثقيل قد تقود بمنتخب إيطاليا للحاق ببطولة كأس العالم "مونديال 2022" المقررة في قطر.

وبدأ الفيفا، التحقيق في شكوى تشيلي حول مشاركة لاعب من الإكوادور بشهادة ميلاد مزورة خلال مباراة الفريقين بتصفيات أميركا الجنوبية.

وتمت دعوة الاتحاد الإكوادوري، من أجل تقديم رده إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي.

وقال كيمنتي في تصريحات نقلتها صحيفة لا ريبوبليكا "هناك إمكانية لأن تؤمن إيطاليا مقعدها في كأس العالم بشكل أكبر من المتوقع".

وأضاف "يبدو أن الإكوادور أشركت لاعبًا لا يحق له المشاركة، وقد يدفعوا ثمن ذلك غاليًا".

وتابع "إذا تم إثبات خطأ الإكوادور، فإن هناك قاعدة في الفيفا تتحدث عن مشاركة أفضل منتخب مصنف وهو إيطاليا".

وأتم "الآن، هذا في صالحنا، هذه قواعد اللعبة، ونحن نؤمن بذلك".