بوسة ناز سورمنلي للمباراة النهائية في بطولة العالم للملاكمة

تأهلت الملاكمة بوسة ناز سورمنلي من تركيا، إلى المباراة النهائية في بطولة العالم للملاكمة في وزن 66 كيلو غراما.

وتُنظم البطولة التي بادر إليها الاتحاد الدولي للملاكمة، في منشأة باشاك شهير للشباب بمدينة إسطنبول التركية.

وبلغت سورمنلي المباراة النهائية إثر فوزها على التايلاندية، غانغيم سوانافينغ، بنتيجة 5 - 0.

وتلتقي سورمنلي في المباراة النهائية النارية الملاكمة الكندية، تشارلي كافانا، يوم غد الجمعة.

تجدر الإشارة إلى أن بوسة ناز سورمنلي حصدت الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو صيف العام 2020.