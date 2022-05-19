محادثات للبدء في إجراءات بيع نادي تشيلسي

يسعى الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، للتوصل إلى قرار قانوني للبدء في إجراءات بيع نادي تشيلسي الإنجليزي، لكن تقارير إخبارية إلى أن حكومة المملكة المتحدة لم توافق بعد على أي شروط بشأن الصفقة، لغاية الآن.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، مساء أمس الأربعاء، أن محامي أبراموفيتش والحكومة البريطانية يواصلان المحادثات بشأن التعامل مع ديون النادي اللندني البالغة 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.86 مليار دولار) للملياردير الروسي.

وكان أبراموفيتش يرغب بإلغاء تلك الديون، لكن عقوبات حكومة المملكة المتحدة منعت هذه العملية في ظل تجميد حساباته.

وأشارت الوكالة إلى أن حكومة بريطانيا أثارت مخاوف متكررة من أن أبراموفيتش سيتراجع عن تعهده بالتنازل عن تلك القروض، على الرغم من التأكيدات والتخطيط التفصيلي من مالك تشيلسي.

وأوضحت أن الحكومة تسعى للحصول على تأكيدات ملزمة قانونًا بأن أبراموفيتش لن يستفيد بأي شكل من الأشكال من عملية بيع تشيلسي.

وأشارت الوكالة إلى أن المحامين التابعين لأبراموفيتش على ثقة من أن مقترحاتهم الأخيرة ستنال قبول الحكومة البريطانية.

وأبرم الملياردير الأميركي، تود بويلي، الشريك في ملكية نادي لوس أنجلوس دودجرز الأميركي، صفقة شراء نادي تشيلسي مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني في الساعات الأولى من يوم 7 أيار/ مايو الجاري، بعد أن فاز في السباق العام فائق التنافسية والفريد من نوعه.

والتقى بويلي بالألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي لكرة القدم وإيما هايز، مدربة فريق السيدات بالنادي، الأسبوع الماضي، ويأمل الآن في استكمال عملية الاستحواذ مع تأخير ضئيل.

وينبغي أن تمنح رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز التصديق النهائي على بيع النادي لبويلي من خلال اختبارات المالكين والمديرين، قبل أن تصدر الحكومة ترخيصا جديدا للسماح بإتمام عملية البيع. ويجب أن توافق الحكومة على البيع اوتعطي لضوء الأخضر لخطة أبراموفيتش للتبرع بالعائدات لمؤسسة خيرية جديدة.

يذكر أن أبراموفيتش (55 عاما) طرح نادي تشيلسي للبيع رسميا في أعقاب حرب روسيا على أوكرانيا، ثم فرضت حكومة المملكة المتحدة عقوبات ضده في 10 آذار/ مارس الماضي، مدعية أنه توصلت لدليل على وجود صلات بينه وبين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وتنتهي صلاحية الترخيص المؤقت لإدارة تشيلسي في 31 أيار/ مايو الحالي، مع اعتبار هذا الموعد نهائيا للبيع.