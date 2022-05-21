مبابي يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله

حسم النجم الفرنسي، كيليان مبابي، قراره بشأن مستقبله وفضل الاستمرار مع فريقه باريس سان جيرمان بدلا من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، حيث وقع على عقد مبدئي جديد مع فريقه.

وأفاد مصدر مقرب من المفاوضات مع اللاعب، بأن سان جيرمان يسعى إلى التوقيع رسميا على تمديد العقد مع ابن الـ23 عاما الذي يدافع عن ألوان نادي العاصمة منذ 2017 بعد قدومه من موناكو مقابل 180 مليون يورو، من أجل أن يُعلن عن الأمر رسميا في وقت لاحق من مساء السبت.

وتحدثت صحف "ليكيب" و"لوباريزيان أوجوردوي" الفرنسيتان و"ماركا" الإسبانية إضافة إلى إذاعة "أر أم سي" عن قرار بتمديد العقد مع سان جيرمان لثلاثة أعوام بانتظار التوقيع رسميا، على أن يعلن عن ذلك في وقت لاحق السبت.

وكانت والدة مبابي فايزة العماري أفادت، الجمعة، بأن نجلها توصل إلى اتفاق مع كل من سان جيرمان وريال مدريد، وبات عليه أن يختار بينهما.

وقالت "انتهت كل المفاوضات... لدينا اتفاق مع مدريد وباريس. الآن الأمر متروك لكيليان كي يختار".

وتابعت الوالدة التي تدير جزئيا أعمال بطل مونديال 2018 "العرضان متساويان... من ناحية لدينا صورتنا (مدريد) ومن ناحية أخرى الممول... لا فرق كبير لأن الناديين متساويان".

وينتهي عقد مبابي مع نادي العاصمة في حزيران/يونيو، وقد أفاد بأنه سيعلن عن قراره "قبل" التجمع المقبل للمنتخب الفرنسي في 28 أيار/مايو، لكن قد تتسارع الأمور لدرجة أن يعلن عن هذا القرار في عطلة نهاية الأسبوع الحالي بحسب ما توقعت صحيفة "ليكيب" الرياضية التي عنونت الجمعة "مبابي، نهاية التشويق يوم الأحد"، ثم قالت السبت "سيبقى".

وأفادت "ماركا" و"أر أم سي" اليوم، السبت، بأن مبابي اتصل برئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ليعلمه شخصيا بقرار البقاء في سان جيرمان، وهو الذي أراد الصيف الماضي الانتقال إلى النادي الملكي إلا أن الإدارة القطرية لنادي العاصمة الفرنسية وقفت حائلا دون إتمام الصفقة.

ولم يكن رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، الذي توقع الجمعة أن ينضم مبابي إلى ريال مدريد، راضيا عن الطريقة التي حصلت بها الأمور، قائلا على "تويتر": "ما يفعله باريس سان جيرمان من خلال تجديد عقد مبابي مقابل مبالغ مالية كبيرة... بعد تكبده خسائر بـ700 مليون يورو في المواسم الأخيرة ومع فاتورة رواتب تزيد عن 600 مليون يورو، إهانة لكرة القدم".

وأشارت التقارير إلى أن العرض الأخير الذي قدّمه ريال لابن الثالثة والعشرين عاما قدره قرابة 190 مليون يورو مكافأة توقيع وراتب سنوي صاف بقيمة 40 مليون يورو، بالإضافة إلى 50% من حقوق صورته على غرار باقي لاعبيه.

لكن المقربين من مبابي يفضلون نسبة 100% التي يعرضها سان جيرمان.

ويختتم مبابي وسان جيرمان موسمهما في وقت لاحق السبت حين يحتفلان بلقب الدوري أمام جمهور "بارك دي برانس" ضد متز في المرحلة الأخيرة من "ليغ 1" في لقاء سيكون وداعيا للجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الراحل عن نادي العاصمة بعد سبعة مواسم في صفوفه.

ومن المؤكد أن جماهير نادي العاصمة التي ما زالت تحلم بلقب أول للفريق في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ستتنفس الصعداء لمعرفتها بأن مبابي باقٍ مع الفريق.

ولا يمكن للمدرب الأرجنتيني لسان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو سوى أن يكون سعيدا ببقاء مبابي، على الرغم من أن مستقبله شخصيا ليس مضمونا في "بارك دي برانس".

وقال مدرب توتنهام الإنجليزي السابق الجمعة "آمل أن يبقى كيليان هنا لأعوام عدة قادمة، لكن لا يمكنني أيضا أن أكذب. لا أعرف ماذا سيحصل".

وتطرق إلى وضعه كمدرب للفريق، قائلا "ما زال هناك عام على عقدنا وبالتالي سنكون مبدئيا هنا الموسم المقبل".