ريال مدريد يضع محمد صلاح ضمن أهدافه

أفادت تقارير صحفية أن ريال مدريد الإسباني يفكر في أكثر من صفقة هجومية في الصيف، من أجل تعويض فشله في ضم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي.

ومدد مبابي عقده مع سان جيرمان لغاية صيف 2025، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى الفريق الملكي في الميركاتو الصيفي القادم.

وحسب ما نقلته صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن ريال مدريد يفكر في تعويض صفقة مبابي عن طريق التعاقد مع واحد من الثلاثي التالي: محمد صلاح وساديو ماني (ليفربول)، وريتشاليسون (إيفرتون).

وتنتهي عقود صلاح وماني مع ليفربول في صيف 2023، وهناك الكثير من الجدل بشأن مفاوضات التجديد معهما.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يرتبط خلالها صلاح وماني بالانتقال إلى ريال مدريد، بل تكرر الأمر أثناء تواجد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وسبق أن تدرب ريتشاليسون تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عندما كان يعمل في إيفرتون.