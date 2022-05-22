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كم بلغت مكافأة بقاء مبابي مع باريس سان جيرمان؟

تاريخ النشر: 22/05/2022 - 09:59

كم بلغت مكافأة بقاء مبابي مع باريس سان جيرمان؟
مبابي والخليفي (Gettyimages)
عرب ٤٨

مدد النجم الفرنسي، كيليان مبابي، عقده بشكل رسمي مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعدما كان من المتوقع رحيله إلى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

وأعلن رئيس الفريق الباريسي، ناصر الخليفي، عن تجديد عقد مبابي بشكل رسمي، مساء أمس السبت.

وذكر الخليفي في كلمة للجماهير قبل مواجهة ميتز، في ختام مباريات الدوري الفرنسي "مساء الخير جميعا. لدي خبر سار لكم.. كيليان مبابي سيبقى معنا حتى صيف 2025".

ولم يعلن النادي الباريسي عن قيمة الصفقة، لكن تقارير عديدة إلى أن اللاعب سيتقاضى في الموسم الواحد راتبا قيمته 100 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافأة توقيع 300 مليون يورو.

يذكر أن اللاعب 23 عاما، ارتبط طوال هذا الموسم بالانتقال إلى ريال مدريد، لكنه غير قراره في اللحظات الأخيرة، ما يعد قرارا صادما للنادي الملكي الإسباني.

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#كيليان مبابي
#باريس سان جيرمان
#ريال مدريد
#ناصر الخليفي

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