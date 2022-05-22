مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز

توّج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي وللمرة الثامنة في مسيرته، وذلك بعد فوزه بشق الأنفس على أستون فيلا بثلاثية مقابل هدفين، ضمن أحداث الجولة الختامية للدوري.

وأحرز ثلاثية مانشستر سيتي كل من اللاعبين إلكاي غوندوغان (هدفان) ورودريغو هيرنانديز، في المقابل سجل هدفي أستون فيلا اللاعبين ماتي كاش وفيليب كوتينيو.

وأنهى السيتي الموسم في صدارة البريمييرليغ برصيد 93 نقطة وقد ابتعد بفارق نقطة واحدة عن مطارده ليفربول.

مجريات المباراة:

أتت المحاولة الأولى في المباراة لصالح السيتي في الدقيقة الثالثة، بارتقاء لفيرناندينيو لعرضية من مخالفة نفذها دي بروين، مسددا رأسية ذهبت بعيدا عن المرمى.

وسيطر مانشستر سيتي على الكرة بصورة شبه تامة في الدقائق التالية، وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 24، بتسديدة أرضية قوية من فودين من داخل المنطقة، اصطدمت بدفاع أستون فيلا ومرت بقليل إلى جوار القائم.

وحاول جيسوس مباغتة أولسين بتسديدة قوية من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء في الدقيقة 28، إلا أن حارس أستون فيلا نجح في التصدي لها.

وعاد البرازيلي للظهور في الدقيقة 31، بتسديدة أخرى من داخل المنطقة، ولكن ذهبت بعيدا عن المرمى هذه المرة.

ونجح أستون فيلا في التقدم في النتيجة في الدقيقة 37، بعدما أرسل دين عرضية من الجانب الأيسر، تابعها كاش برأسية قوية سكنت الشباك.

(Gettyimages)

وتوغل كوتينيو في العمق في الدقيقة 42، مسددا كرة من خارج منطقة الجزاء، مرت إلى جوار القائم.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ارتقى لابورت لعرضية من ركلة ركنية، مسددا رأسية أمسك بها أولسين، لينتهي الشوط الأول بتقدم أستون فيلا (1-0).

ومع بداية الشوط الثاني، تابع دي بروين كرة مبعدة من دفاع أستون فيلا داخل المنطقة، مسددا كرة ذهبت أعلى العارضة في الدقيقة 48.

وواصل السيتي زحفه الهجومي، بعدما أرسل كانسيلو عرضية أرضية في الدقيقة 50، تجاه جيسوس الخالي من الرقابة داخل منطقة الـ6 ياردات، ليسدد بغرابة أعلى العارضة.

وتبعه رودريغو بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، مرت إلى جوار القائم.

وأهدر أستون فيلا فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 55، بانفراد تام من واتيكنز مع إديرسون، مسددا إلى جوار القائم.

وتحصل السيتي على مخالفة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 68، نفذها دي بروين مسددا كرة مباشرة بجانب القائم.

وأضاف أستون فيلا الهدف الثاني في الدقيقة 69، بعدما مرر واتكينز تمريرة بالرأس لكوتينيو، ليراوغ لابورت ويسدد كرة أرضية سكنت شباك إديرسون.

(Gettyimages)

وحاول فودين تقليص الفارق سريعا بتسديدة من على حدود المنطقة في الدقيقة 71، ذهبت بعيدا عن المرمى.

ومهد سترلينغ كرة سحرية لدي بروين على حدود المنطقة في الدقيقة 73، ليسدد البلجيكي كرة مباشرة ذهبت أعلى العارضة.

وقلص السيتي الفارق في الدقيقة 76، بعدما أرسل سترلينغ عرضية من الجانب الأيمن، تابعها غوندوغان برأسية داخل الشباك.

وعدل السيتي النتيجة في الدقيقة 78، بعدما مهد زينشينكو الكرة لرودريغو على حدود المنطقة، ليسدد الإسباني كرة أرضية سكنت الشباك.

وأتم السيتي الريمونتادا في الدقيقة 81، بتسجيل السيتي للهدف الثالث، بعدما أرسل دي بروين عرضية لغوندوغان داخل منطقة الـ6 ياردات، سجلها الألماني بسهولة في الشباك.

ومرت الدقائق المتبقية دون جديد لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي (3-2) وإعلانه بطلا للبريمبيرليغ.