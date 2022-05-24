الخليفي سيجتمع بزيدان خلال حضوره نهائي دوري الأبطال

أفادت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى لضم المدرب، زين الدين زيدان، من أجل قيادة الفريق في الموسم الكروي القادم.

ووفقا للعديد من التقارير، فإن إقالة المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، من الفريق الباريسي مسألة وقت.

وحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مصادر خاصة أكدت وجود اجتماع بين زيدان وناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن زيدان يخطط لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس، وسيستغل مسؤولو سان جيرمان هذا الأمر للاجتماع مع زيزو.

وليس واضحا حتى الآن، إذا كان الاجتماع سيعقد قبل نهائي دوري الأبطال أم عقب نهايته.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن النادي الفرنسي سيعرض على زيدان الحصول على 25 مليون يورو سنويا، إذا وافق على العمل في "حديقة الأمراء".