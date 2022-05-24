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تشيلسي يستهدف الاستغناء عن المغربي زياش

تاريخ النشر: 24/05/2022 - 17:30

تشيلسي يستهدف الاستغناء عن المغربي زياش
النجم المغربي حكيم زياش (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن تشيلسي الإنجليزي أبدى استعداده للتخلي عن خدمات نجمه، المغربي حكيم زياش، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على "تويتر" إن "تشيلسي منفتح الان على بيع حكيم زياش في حالة حصوله على عرض جيد".

وينتهي عقد النجم المغربي مع النادي اللندني في صيف 2025، وسبق أن ارتبط زياش بالانتقال إلى ميلان في الصيف الماضي.

وأضاف رومانو "سيعقد مسؤولو تشيلسي مفاوضات مع نغولو كانتي بشأن التجديد قريبا، كما أن جورجينيو ينتظر دوره".

يذكر أن عقود كانتي وجورجينيو مع تشيلسي تنتهي في صيف 2023، ما يمنحهما الحق في التوقيع مجانا لأي ناد، بدءا من شهر كانون الثاني/يناير المقبل.

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#تشيلسي
#حكيم زياش

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