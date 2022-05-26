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مورينيو يحقق خامس لقب أوروبي

تاريخ النشر: 26/05/2022 - 11:21

مورينيو يحقق خامس لقب أوروبي
جوزيه مورينيو (Getty Images)
عرب ٤٨

اعتبر مطلعون على الشأن الرياضي تتويج نادي روما الإيطالي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على فينورد الهولندي بالنتيجة 1 – صفر، الليلة الماضية، في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة الألبانية، تيرانا، محققا بذلك أول لقب من البطولة الجديدة من الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا"، حدثا رياضيا لافتا على ساحة كرة القدم الأوروبية.

وفي المباراة، سجل لاعب روما، نيكولو زانيولو، الهدف الوحيد في الدقيقة 32، ليحقق أول لقب أوروبي في تاريخه.

وسبق لروما الخسارة في نهائي كأس أوروبا للأندية الأبطال (دوري أبطال أوروبا حاليا) في العام 1984 أمام ليفربول الإنجليزي، ونهائي كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا) في العام 1991 أمام إنتر ميلان.

ومما يذكر أن المدير الفني للفريق الإيطالي، البرتغالي جوزيه مورينيو، حقق خامس لقب أوروبي في مسيرته التدريبية، إذ سبق له الفوز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي ودوري أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي في عامي 2003 و2004 على الترتيب، ودوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان الإيطالي عام 2010، والدوري الأوروبي عام 2017 مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما حقق بذلك العلامة الكاملة، إذ خاض 5 نهائيات أوروبية وفاز بها.

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#نادي روما الإيطالي
#فينورد الهولندي
#رياضة
#كرة قدم
#يويفا
#جوزيه مورينيو

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