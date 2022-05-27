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باريس سان جيرمان يغلق الباب أمام نجم برشلونة

تاريخ النشر: 27/05/2022 - 08:54

باريس سان جيرمان يغلق الباب أمام نجم برشلونة
ديمبلي (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن مصير النجم الفرنسي، عثمان ديمبلي، مع برشلونة الإسباني لا زال محط شكوك سيماو أنه يقضي أسابيعه الأخيرة في عقده مع الفريق.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ديمبلي عقب نهاية الموسم الجاري، دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن، مع وجود أنباء تفيد برغبة باريس سان جيرمان في ضم اللاعب.

ولفتت صحيفة "لو باريزيان" إلى أن سان جيرمان أغلق الباب أمام ديمبلي، في ظل عدم ملائمته لخطط لويس كامبوس المدير الرياضي الجديد لبطل فرنسا.

يذكر أن العديد من التقارير أشارت إلى مقابلة موسى سيسوكو وكيل ديمبلي، مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، لبحث إمكانية انتقاله لحديقة الأمراء في الموسم المقبل.

كما ارتبط اسم عثمان ديمبلي بالانتقال إلى بايرن ميونخ وتشيلسي، حال عدم تجديد عقده مع برشلونة.

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#عثمان ديمبلي
#برشلونة
#باريس سان جيرمان

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