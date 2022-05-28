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إنتر ميلان يستهدف قطع الطريق أمام روما لضم ديبالا

تاريخ النشر: 28/05/2022 - 23:31

إنتر ميلان يستهدف قطع الطريق أمام روما لضم ديبالا
النجم الأرجنتيني باولو ديبالا (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن إنتر ميلان يخطط لقطع الطريق أمام نظيره روما في سباق التعاقد مع النجم الأرجنتيني، باولو ديبالا.

ومن المقرر أن يرحل ديبالا عن صفوف اليوفي عقب نهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء عقده ولم يتم الاتفاق على عقد جديد.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن روما يتمسك بالتعاقد مع ديبالا، وكلف أسطورته فرانشيسكو توتي، بمهمة إقناع المهاجم الأرجنتيني.

وأضافت الصحيفة، أن روما سيقدم راتبا قدره 5 ملايين يورو في الموسم لديبالا، بينما يشترط اللاعب الحصول على 7 ملايين.

ومع ذلك، فإن روما لن يكون قادرا على دفع أكثر من 5 ملايين يورو، بالإضافة إلى المكافآت.

ويسعى إنتر ميلان هو الاخر للتعاقد مع ديبالا في الموسم المقبل، حيث يغريه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب دفع الراتب الذي يريده.

وكانت تقارير قد أكدت صعوبة انتقال ديبالا إلى إنتر، في ظل العداوة الشديدة التي تجمعه بيوفنتوس.

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#باولو ديبالا
#يوفنتوس
#إنتر ميلان
#روما

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