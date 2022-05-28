تغطية مباشرة | نهائي دوري الأبطال: ليفربول (0-1) ريال مدريد

يلتقي فريقا ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني على استاد باريس، في هذه الأثناء، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ليفربول للثأر من ريال مدريد والتتويج باللقب السابع له في مسيرته، فيما يتطلع الريال لإحراز اللقب الرابع عشر وتعزيز رقمه القياسي في المسابقة.

وجرى تأخير انطلاق صافرة بداية المباراة نحو 40 دقيقة عن موعدها المحدد لأسباب أمنية ومشاكل تتعلق بدخول المشجعين.

تشكيلة الفريقين:

لاعبو ريال مدريد (Gettyimages)

ريال مدريد: كورتوا، ميندي، ألابا، ميليتاو، كارفاخال، كاسيميرو، كروس، مودريتش، فالفيردي، فينيسيوس وبنزيمة.

لاعبو ليفربول (Gettyimages)

ليفربول: أليسون، روبرتسون، فان دايك، كوناتي، أرنولد، فابينيو، هندرسون، تياغو، دياز، ماني وصلاح.

مجريات الشوط الأول:

دقيقة 45: إلغاء هدف لريال مدريد بداعي التسلل على كريم بنزيمة بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

مجريات الشوط الثاني:

دقيقة 59: هدف لريال مدريد من توقيع اللاعب فينيسيوس جونيور.