صلاح يختار اللاعب الأفضل في العالم بعده

ذكرت تقارير صحفية أن نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، اختار اللاعب الأفضل في العالم من بعده، وذلك قبل مباراة فريقه المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الفرنسية باريس في وقت لاحق من مساء اليوم، السبت.

وسُئل صلاح في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" عما إذا كان يعتبر نفسه اللاعب الأفضل في العالم "نعم يمكنني قول ذلك. في ذهني أنا الأفضل".

وأضاف "لا يهم ما إذا اخترت لاعبا اخر أو لا. أحترم ذلك، لكن في ذهني أنا اللاعب الأفضل بالعالم، لكن في حال لم أختر نفسي، فيمكنني اختيار كريم بنزيمة".

يذكر أن صلاح ستواجه مع بنزيمة اليوم على ملعب ستاد دو فرانس؛ حيث يستهدف النجم المصري التتويج باللقب الثاني في مسيرته بدوري الأبطال والسابع في تاريخ ليفربول، إلى جانب الانتقام من الخسارة أمام ريال مدريد بالذات في نهائي موسم (2017- 2018) في العاصمة الأوكرانية كييف.