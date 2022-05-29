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بايرن ميونخ يستعد للتقدم في صفقة ماني

تاريخ النشر: 29/05/2022 - 21:36

بايرن ميونخ يستعد للتقدم في صفقة ماني
النجم السنغالي ساديو ماني (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ الألماني أبدى استعداده للتقدم من أجل التعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية، أن ماني قرر مغادرة ليفربول، هذا الصيف، قبل انتهاء عقده بموسم واحد.

وقال فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "احترم بايرن رغبة ماني بالتركيز على نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه الان مستعد للتقدم في الصفقة".

وأضاف "مهمة بايرن لن تكون سهلة في ظل رغبة العديد من الأندية الأخرى في ضم ماني".

وختم "الأمر مؤكد بنسبة 100%، كما ورد سابقا، أن ماني سيغادر ليفربول، لقد اتخذ قراره".

ويتواجد ماني في صفوف ليفربول منذ صيف 2016، عندما انضم من صفوف ساوثهامبتون، مقابل 42 مليون يورو.

وخسر ليفربول أمس المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، بهدف نظيف.

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#ساديو ماني
#بايرن ميونخ
#ليفربول

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