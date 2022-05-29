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صلاح يتلقى صدمة جديدة بعد خسارة دوري الأبطال

تاريخ النشر: 29/05/2022 - 09:40

صلاح يتلقى صدمة جديدة بعد خسارة دوري الأبطال
النجم المصري محمد صلاح (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن خسارة ليفربول الإنجليزي للقب دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني (0-1)، كان بمثابة صدمة جديدة للنجم المصري محمد صلاح.

وعمق ريال مدريد جراح صلاح في عام 2022 وحرمه من التتويج بلقب دوري الأبطال.

واستهل صلاح عام 2022 بخسارة نهائي كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون خلال شهر شباط/فبراير الماضي، مع منتخب مصر أمام السنغال بركلات الترجيح.

وتلقى صلاح ضربة أخرى في شهر آذار/مارس الماضي، بخسارة تذكرة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 على يد السنغال أيضا وبركلات الترجيح.

ورغم تتويج صلاح بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع ليفربول على حساب تشيلسي، إلا أنه غادر المباراة النهائية مبكرا بسبب الإصابة.

وخسر صلاح أيضا لقب الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي، رغم أنه سجل هدف فوز ليفربول على وولفرهامبتون، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتحويل مسار لقب البريمييرليغ إلى الريدز.

وتلقى صلاح ضربة جديدة بعدما خسر المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد لتكتمل أحزان نجم الريدز.

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#محمد صلاح
#ليفربول
#ريال مدريد
#دوري أبطال أوروبا

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