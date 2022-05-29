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ماذا قال أنشيلوتي بعد التتويج بدوري الأبطال؟

تاريخ النشر: 29/05/2022 - 09:48

ماذا قال أنشيلوتي بعد التتويج بدوري الأبطال؟
المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي (Gettyimages)
عرب ٤٨

أبدى مدرب ريال مدريد الإسباني، سعادته بعد تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في مسيرته.

وفاز ريال مدريد على ليفربول بهدف مقابل لا شيء، على ملعب "دو فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس.

وذكر أنشيلوتي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة "لم أعتقد أنني سأتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا 4 مرات".

وأردف المدير الفني لريال مدريد "عانينا قليلا في الشوط الأول، لكن التزام اللاعبين كان مثاليا".

وأضاف: "قمنا بعمل رائع في الدفاع وسار كل شيء بشكل جيد للغاية، وأدى كورتوا موسما رائعا".

ويدين الريال بالفضل في هذا الفوز للاعبه فينيسيوس جونيور الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (59).

وحقق أنشيلوتي لقب دوري الأبطال للمرة الرابعة في تاريخه، حيث حقق لقبين مع ريال مدريد، ولقبين مع ميلان.

وتوقف رصيد ألقاب ليفربول عند 6 ألقاب فقط، علما بأن آخر لقب توج به كان في موسم 2018-2019.

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#ريال مدريد
#كارلو أنشيلوتي
#ليفربول
#دوري أبطال أوروبا

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