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محمد صلاح يحصد جائزة جديدة

تاريخ النشر: 29/05/2022 - 21:43

محمد صلاح يحصد جائزة جديدة
النجم المصري محمد صلاح (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، حصد جائزة مميزة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، أن صلاح حصل على جائزة صاحب أفضل هدف في الموسم، بعد نجاحه في زيارة شباك مانشستر سيتي بشكل مميز.

وجاء ذلك عقب ساعات فقط من خسارة صلاح رفقة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وكان ينافس صلاح على جائزة هدف الموسم، كل من:

- هدف داني إنغز مع أستون فيلا أمام نيوكاسل

- هدف أندروس تاونسيند مع إيفرتون أمام بيرنلي

- هدف رودري مع مانشستر سيتي أمام نيوكاسل

- هدف ألكسندر لاكازيت مع ارسنال أمام ساوثهامبتون

- هدف ماتيو كوفاسيتش مع تشيلسي أمام ليفربول

- هدف ويلفريد زاها مع كريستال بالاس أمام نورويتش سيتي

- هدف كريستيانو رونالدو الأول مع مانشستر يونايتد أمام توتنهام

- هدف ميجيل ألميرون مع نيوكاسل يونايتد أمام كريستال بالاس

- هدف سون هيونغ مين مع توتنهام أمام ليستر سيتي.

وتقاسم محمد صلاح وسون جائزة هداف البريمييرليغ، برصيد 23 هدفا لكل منهما، فيما نال النجم المصري جائزة أفضل صانع للأهداف بـ13 تمريرة حاسمة.

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#ليفربول
#محمد صلاح
#الدوري الإنجليزي

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