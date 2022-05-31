دون صلاح: التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم، الثلاثاء، عن التشكيلة المثالية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر الحساب الرسمي لدوري الأبطال على "تويتر" أن "اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي اختارت فريق الموسم بدوري الأبطال 2021-22.

وشهدت اختيارات "يويفا" غياب المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.

وجاءت التشكيلة المثالية لدوري الأبطال، كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد).

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد (ليفربول)، أنطونيو روديغر (تشيلسي)، فيرجيل فان دايك (ليفربول) وأندري روبرتسون (ليفربول).

خط الوسط: فابينيو (ليفربول)، لوكا مودريتش (ريال مدريد) وكيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

خط الهجوم: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، كريم بنزيمة (ريال مدريد) وفينيسيوس جونيور (ريال مدريد).