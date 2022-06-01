لابورتا لرئيس الليغا: "صفقة ليفاندوفسكي لا تعنيك"

علق رئيس فريق برشلونة، خوان لابورتا، على تصريحات رئيس رابطة الليغا، خافيير تيباس، حول أن الفريق لا يمكنه التعاقد مع نجم بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، إلا في حالة بيع أحد اللاعبين لجلب الأموال.

وذكر لابورتا في تصريحات لقناة برشلونة الرسمية "رئيس الليغا قال إننا لا يمكننا التعاقد مع لاعب معين، وأود أن أذكره أن مهامه هي مراقبة مسابقة الدوري والأندية، وأطلب منه عدم التعليق على ما إذا كان بإمكاننا التعاقد مع لاعب أم لا، لأن ذلك يضر بشكل واضح بمصالح نادي برشلونة".

وأضاف "لا أعلم إذا كان يدلي بهذه التصريحات بشكل إرادي أو غير إرادي، وإذا كان بإرادته فهو أمر غير مقبول، لأنها ستكون رغبة واضحة في الإضرار بمصالح برشلونة".

وأتم "إذا كانت تصريحات تيباس غير إرادية، فهذا دليل على رغبته في الشهرة، وهو ما أعتقد، مع الاحترام له، أنه لم يكن دوره".