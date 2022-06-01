مانشستر يونايتد يعلن رحيل بوغبا

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي أعلن رحيل نجمه، الفرنسي بول بوغبا، في فترة الانتقالات الصيفية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بوغبا مع "الشياطين الحمر" في نهاية حزيران/يونيو الجاري، ولم يتوصل الطرفان لأي اتفاق بشأن التجديد، ليرحل مجانا عن مسرح الأحلام.

وانضم بوغبا إلى مانشستر يونايتد في صيف 2016 قادما من يوفنتوس، مقابل 89 مليون جنيه إسترليني بعد رحيله عن "أولد ترافورد" بـ4 أعوام.

وأصدر مانشستر يونايتد، بيانًا عبر موقعه الرسمي، أكد من خلاله أن بوغبا سيغادر الفريق في الصيف الجاري، متمنيًا له التوفيق في خطوته المقبلة.

وارتبط اسم بوغبا في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى يوفنتوس؛ حيث أكدت العديد من التقارير الإيطالية، أن البيانكونيري قدم له عرضًا وينتظر رده.