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نجم ريال مدريد: بنزيمة حسم الكرة الذهبية لصالحه

تاريخ النشر: 01/06/2022 - 09:58

نجم ريال مدريد: بنزيمة حسم الكرة الذهبية لصالحه
النجم الفرنسي كريم بنزيمة (Gettyimages)
عرب ٤٨

اعتبر نجم ريال مدريد الإسباني، إيدين هازارد، أن زميله الفرنسي كريم بنزيمة حسم جائزة الكرة الذهبية لصالحه كأفضل لاعب هذا العام.

وذكر هازارد في مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول هوية الفائز بالكرة الذهبية " كريم بنزيمة على ما أعتقد، لا يوجد لاعب مثله".

وأضاف "اللاعبون الآخرون مثل كيفين دي بروين أو تيبو كورتوا أو ساديو ماني أو فينيسيوس جونيور قدموا موسما جيدًا للغاية".

وتابع "لكن إذا أخذنا كل شيء في الاعتبار، فقد فاز بنزيمة بنسبة 99% بالكرة الذهبية، يتبقى فقط التصويت، لكن لا تعرف أبدًا ما سيحدث، لكنني أعتقد أنها ستكون لكريم، وأتمنى ذلك".

وأوضح "لو كان كورتوا قد ظهر في ربع النهائي ونصف النهائي بنفس الأداء الذي كان عليه في نهائي دوري الأبطال، لكان مرشحا بقوة للكرة الذهبية، لقد رأيناه أقل في هذه المباريات، وربما كان ما قدمه أقل مما فعله كريم بنزيمة".

وأتم "لقد عرفت كورتوا منذ 10 سنوات، وهو على هذا الأداء، وتألقه في النهائي يمنحه قيمة أكبر، وكنت أقول منذ عرفته إنه الأفضل، ولم أكن مخطئا".

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#ريال مدريد
#كريم بنزيمة
#إيدين هازارد
#الكرة الذهبية

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