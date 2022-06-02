رسميًّا: المدافع الألمانيّ روديغر ينضمّ إلى ريال مدريد لأربع سنوات

سينضم المدافع الدولي الألماني أنتونيو روديغر إلى ريال مدريد، بطل إسبانيا وأوروبا، حتى العام 2026 بصفقة حرة من تشلسي الإنجليزي، وفق ما أعلن الناديان، اليوم الخميس.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي الملكي أن "توصل ريال مدريد الى اتفاق للتوقيع مع أنتونيو روديغر الذي سينضم الى النادي بعقد لمدة أربع سنوات"، وسيتم تقديمه "الإثنين 20 حزيران/ يونيو".

وانضم روديغر إلى تشلسي في صيف العام 2017، قادمًا من روما الإيطالي، وكان أحد أبرز الأركان الذين ساهموا بحصد النادي اللندني خمسة ألقاب خلال هذه الفترة.

وبدأ ابن الـ29 عامًا مسيرته الاحترافية مع شتوتغارت في 2012 قبل الانتقال إلى العاصمة الإيطالية في 2015، ومنها إلى الإنجليزية مقابل صفقة بلغت قيمتها 29 مليون جنيه إسترليني، وفقًا للتقارير.

ومع الـ"بلوز" توج بدوري أبطال أوروبا العام الماضي على حساب مانشستر سيتي، الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" 2019 رغم غيابه عن النهائي للإصابة، كأس العالم للاندية، كأس إنجلترا 2018 والكأس السوبر الأوروبية.

وقال تشلسي في بيان: "نودّع أنتونيو روديغر الذي يغادر ستامفورد بريدج مع انتهاء عقده مع تشلسي، ليختتم سنواته الخمس مع النادي".

وسينضم إلى الفريق الذي توج السبت الماضي بلقبه الرابع عشر في دوري الأبطال، معززًا رقمه القياسي بعد فوزه 1-صفر على ليفربول في باريس.

وسيواجه منافسة مع البرازيلي إيدر ميليتاو، والنمساوي دافيد ألابا، وناتشو فرنانديس في مركز قلب الدفاع.

ويتواجد حاليًا في معسكر منتخب الـ"مانشافت" الذي يستعد لخوض سلسلة من المباريات في دوري الأمم الأوروبية، أولها أمام إيطاليا بطلة أوروبا السبت ومن ثم إنجلترا والمجر قبل لقاء الـ"أتزوري" مجددًا في 14 من الشهر الحالي.