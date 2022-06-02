  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

فوز كبير للبرازيل على كوريا الجنوبية 

تاريخ النشر: 02/06/2022 - 17:15

فوز كبير للبرازيل على كوريا الجنوبية 
لاعبو البرازيل أثناء المباراة (geety images)
عرب ٤٨

قلّص المهاجم نيمار الفارق مع الجوهرة بيليه إلى أربعة أهداف دولية مع منتخب البرازيل، عندما سجل ثنائية من ركلتي جزاء هادئتين ساهمتا في فوز بلاده على مضيفتها كوريا الجنوبية 5-1، اليوم الخميس في سيول، في مباراة دولية ودية في كرة القدم.

ورفع نيمار رصيده إلى 73 هدفا، مقابل 77 لبيليه، بطل العالم ثلاث مرات وأفضل هداف في تاريخ البرازيل.

وأمام مدرجات ممتلئة في العاصمة الكورية الجنوبية، كانت مشاركة نيمار أساسيا مفاجئة، بعد إصابته بقدمه في تمارين الأربعاء.

ودفع المدرب تيتي بتشكيلة قوية للمصنفة أولى عالميا التي باشرت سريعا بالضغط على مرمى المضيف.

وبعد تمريرة من أليكس ساندرو على الجهة اليسرى تابعها فريد من داخل المنطقة، ارتدت من ريشارليسون المحظوظ الذي افتتح التسجيل مبكرا (7).

لاعبو البرازيل أثناء المباراة (geety images)

وعادل مهاجم بوردو الفرنسي هوانغ أوي-جو بتسديدة ذكية (31)، لكن نيمار استعاد تقدم بطل العالم خمس مرات من نقطة الجزاء، بعد خطأ من المدافع لي يونغ على ساندرو (42).

وسجل مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الثنائية في الدقيقة 57 خادعا الحارس كيم مجددا من نقطة الجزاء.

وفي نهاية المباراة، بعد أن أراح المدرب نيمار (78)، عمّق كوتينيو (80) وغابريال جيزوس (90+3) الفارق إلى 5-1.

وشارك في آخر ثلث ساعة مع البرازيل، لاعب الوسط فابينيو والمهاجم الشاب فينيسيوس جونيور، بعد خمسة أيام من نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني (صفر-1).

وتلعب البرازيل مع اليابان في طوكيو الإثنين، وتستضيف كوريا الجنوبية تشيلي في اليوم عينه.

وقبل المباراة، حصل مهاجم كوريا الجنوبية سون هيونغ مين على وسام تكريمي رفيع من الرئيس الكوري، بعد إحرازه جائزة هداف الدوري الإنجليزي مع فريقه توتنهام، بالتساوي مع المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

بودكاست عرب 48

#نيمار
#بيليه
#البرازيل
#منتخب البرازيل
#كوريا الجنوبية

حوارات

حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية
حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية

2022-05-28

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رسميًّا: المدافع الألمانيّ روديغر ينضمّ إلى ريال مدريد لأربع سنوات
رسميًّا: المدافع الألمانيّ روديغر ينضمّ إلى ريال مدريد لأربع سنوات

2022-06-02

تشافي يُعدُّ لـ"ثورة" في برشلونة
تشافي يُعدُّ لـ"ثورة" في برشلونة

2022-06-02

الأرجنتين تسحق إيطاليا وتتوج بلقب "فيناليسيما" 2022
الأرجنتين تسحق إيطاليا وتتوج بلقب "فيناليسيما" 2022

2022-06-02

الأكثر قراءة

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال في مخيم العروب

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال في مخيم العروب

2022-06-01
شهيد وإصابتان حرجتان برصاص الاحتلال خلال المواجهات في يعبد

شهيد وإصابتان حرجتان برصاص الاحتلال خلال المواجهات في يعبد

2022-06-01
شريط فيديو يفنّد ادعاء امرأة يهودية ويبرئ نهاد عازم مدني من الطيبة

شريط فيديو يفنّد ادعاء امرأة يهودية ويبرئ نهاد عازم مدني من الطيبة

2022-06-01
حالة الطقس: حار وجاف رغم انكسار الموجة الحارة

حالة الطقس: حار وجاف رغم انكسار الموجة الحارة

2022-06-01
رمات غان: إزالة لافتة تدعو للتعايش فيها علما فلسطين وإسرائيل

رمات غان: إزالة لافتة تدعو للتعايش فيها علما فلسطين وإسرائيل

2022-06-01