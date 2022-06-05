صلاح يتفق مع مسؤولي نادي برشلونة لكنه ملتزم لليفربول

أشار تقرير صحافي إنجليزي، إلى أن نادي برشلونة الإسباني تواصل مع اللاعب المصري نجم ليفربول، محمد صلاح، لضمه لصفوف البلوجرانا، بداية من الموسم بعد المقبل، في صفقة انتقال حر.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن برشلونة يتسلح بـ235 مليون جنيه إسترليني، جناها من حقوق رعاية منصة (سبوتيفاي)، وبدأ التفكير في تجديد الفريق، من أجل الصراع على الألقاب محليا وأوروبيا.

وسيتيح هذا المبلغ للفريق إمكانية إبرام عدة صفقات وجلب نجوم من ذوي الرواتب العالية، أمثال صلاح.

وتابعت الصحيفة الإنجليزية أن "صلاح الذي ما زال يرتبط بعقد مع ليفربول ينتهي بانقضاء الموسم المقبل، وعد بالانتقال لبرشلونة في صيف 2023".

وأشار التقرير إلى أن "اتفاق برشلونة وصلاح، هو السبب الرئيسي وراء مماطلة النجم المصري في التجديد مع ليفربول، رغم إبلاغه بعض أصدقائه المقربين قبل بضعة أشهر، بأنه مستعد لتوقيع عقد جديد مع الريدز".

يذكر أن صلاح صرح مؤخرا بأنه مستمر مع ليفربول في الموسم المقبل.