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عائق وحيد أمام انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة

تاريخ النشر: 06/06/2022 - 08:25

عائق وحيد أمام انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (Gettyimages)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية إلى العائق الوحيد الذي يقف أمام إتمام انتقال النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، إلى برشلونة الإسباني هذا الصيف.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ عقب نهاية الموسم القادم، وهو يصر على الرحيل في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقدم برشلونة عرضًا لبايرن ميونخ بقيمة 30 مليون يورو، من أجل ضم ليفاندوفسكي هذا الصيف، لكن البافاري يشترط الحصول على 40 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي سيتقاضى راتبًا قيمته 9 ملايين يورو من برشلونة، حال انضمامه هذا الصيف.

وأكدت تقارير صحفية، أن ليفاندوفسكي أتم اتفاقه مع برشلونة، على تفاصيل عقده، ويتبقى إنهاء الصفقة مع بايرن ميونخ.

ويفضل بايرن ميونخ الإبقاء على ليفاندوفسكي حتى نهاية عقده، خاصة وأن الفريق البافاري لا يملك بديل على نفس المستوى.

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#روبرت ليفاندوفسكي
#برشلونة
#بايرن ميونخ

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