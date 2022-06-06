مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع إريكسن

ذكرت تقارير صحفية أن الدانماركي، كريستيان إريكسن، يحظى باهتمام العديد من الفرق الأوروبية البارزة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لصحيفة "صنداي ميرور" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة مدربه الهولندي الجديد، إريك تين هاج، يرغب بقوة في ضم لاعب خط الوسط.

كما تردد أيضا أنه من الممكن أن يعود إريكسن إلى توتنهام.

وكان إريكسن قد تعرض خلال مباراة الدانمارك وفنلندا في بطولة كأس الأمم الأوروبية، في 12 حزيران/يونيو من العام الماضي، لسكتة قلبية، سقط على إثرها مغشيا عليه في أرض الملعب، خلال الشوط الأول من المباراة.

ولم يُسْمَح لأريكسن بعد شفائه بمواصلة اللعب في ناديه السابق إنتر، بعد تركيب جهاز منظم لضربات قلبه.

وانتقل اللاعب في شباط/فبراير إلى نادي برينتفورد الإنجليزي، ثم عاد إلى منتخب بلاده في آذار/مارس، وكان بين التشكيل الأساسي الذي لعب أمام منتخب فرنسا يوم الجمعة في دوري الأمم الأوروبي.