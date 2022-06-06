نجم السيتي يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد

أبدى نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، غابرييل جيسوس، رغبته في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد جيسوس مع الفريق السماوي في صيف 2023.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فإن وكلاء جيسوس عرضوا خدمات اللاعب على أندية كبرى في أوروبا، منها ريال مدريد.

وأشارت الشبكة إلى أن جيسوس لم يكن في خطة ريال مدريد الأولية للميركاتو، لكنه لاعب يلائم ما يبحث عنه الميرنغي حاليا في سوق الانتقالات.

وذكرت أن جيسوس لديه خبرة اللعب في البطولات الكبرى في أوروبا، وسيندمج سريعا مع مواطنيه فينيسيوس جونيور ورودريغو جويس وكاسيميرو وإيدير ميليتاو.

ويطلب وكلاء جيسوس أن يحصل المهاجم البرازيلي على راتب سنوي يبلغ 5 ملايين يورو، بينما تبلغ قيمة الصفقة 50 مليون يورو.