تشواميني يكلّف خزينة ريال مدريد أكثر من 100 مليون يورو

تطرقت تقارير صحفية إلى كواليس صفقة انتقال لاعب موناكو الفرنسي، أوريلين تشواميني، إلى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

ووفقا لشبكة "راديو مونت كارلو"، فإن صفقة تشواميني ستكبد خزينة النادي الملكي مبلغا قيمته 116 مليون يورو.

وأوضحت أن الصفقة ستتم مقابل 80 مليون يورو إضافة إلى 20 مليون يورو حوافز إضافية، منها 10 ملايين يورو، سهلة التحقق.

وأشارت الشبكة الفرنسية أيضا إلى أن ريال مدريد سيضطر لدفع ضريبة نسبتها 19% على هذه الصفقة، وفقا للقوانين الإسبانية المفروضة على صفقات كرة القدم، القادمة من موناكو.

من جانبها كشفت صحيفة نيس ماتان، أن أوريلين تشواميني، أجرى الفحوصات الطبية، وأصبح الإعلان عن انضمامه إلى ريال مدريد وشيكا.