المنتخب الأردني للكراتيه يشارك في الدوري العالمي بمصر

حل وفد المنتخب الأردني للكراتيه في العاصمة المصرية، القاهرة، الليلة الماضية، للمشاركة في الجولة الثانية من سلسلة الدوري العالمي التي تنطلق يوم غد الجمعة، بمشاركة 800 لاعب ولاعبة يمثلون 66 دولة.

وترأس وفد المنتخب الأردني إلى القاهرة نائب رئيس الاتحاد الأردني للكراتيه، هشام جبر، والمدير الفني، محمد إبراهيم، والمدرب أحمد إبراهيم، والمعالج معاذ المدني.

ويمثل المنتخب الأردني في هذه البطولة سبعة لاعبين ولاعبات وهم: عمر شقرة (وزن تحت 60 كغم) وأحمد شديد (وزن تحت 75 كغم) ومازن جعيدي (وزن تحت 84 كغم) وأنس كسواني (وزن فوق 84 كغم) ومنى الديري (وزن تحت 55 كغم) ورهف أبو غوش (وزن تحت 61 كغم) وهدى جبر (وزن تحت 68 كغم).

ويشارك في إدارة بطولة الدوري العالمي أربعة حكام أردنيين وهم: إبراهيم الدقس وعبد الحفيظ عالية وفايق الجعفري وهنادي البنا.