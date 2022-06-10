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نجم برشلونة يوافق على الانتقال إلى مانشستر يونايتد

تاريخ النشر: 10/06/2022 - 18:37

نجم برشلونة يوافق على الانتقال إلى مانشستر يونايتد
دي يونغ (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن نجم برشلونة الإسباني، فرينكي دي يونغ، أبدى موافقته الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك"، فإن دي يونغ وافق على خوض مغامرة الانتقال إلى المان يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت أن اللاعب يشعر بالحزن، لأن إدارة البارسا وضعته على لائحة الانتقالات، رغم أنه فضل الانتقال إلى برشلونة في صيف 2019 ورفض عرضا مغريا من باريس سان جيرمان.

وذكرت أنه يتبقى حاليا إتمام المفاوضات بين مانشستر يونايتد وبرشلونة، حيث يتمسك مسؤولو البارسا بالحصول على 80 مليون يورو.

وأوضحت أن مانشستر يونايتد، بدأ جس النبض قبل أسابيع قليلة بعرض 60 مليون يورو وحوافز مالية أخرى، وهو ما قوبل بالرفض من إدارة برشلونة.

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#برشلونة
#فرينكي دي يونغ
#مانشستر يونايتد

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