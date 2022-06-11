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ريال مدريد يتعاقد مع تشواميني لستة مواسم

تاريخ النشر: 11/06/2022 - 19:53

ريال مدريد يتعاقد مع تشواميني لستة مواسم
اللاعب الفرنسي تشواميني (Gettyimages)
عرب ٤٨

تعاقد ريال مدريد الإسباني بشكل رسمي اليوم، السبت، مع لاعب موناكو الفرنسي، أوريلين تشواميني، بعدما ارتبط اسمه بقوة بالانتقال إلى الأول في الأيام الأخيرة.

وأعلن الريال في بيان رسمي "اتفق النادي مع موناكو على انتقال اللاعب أوريلين تشواميني إلى صفوفنا، لمدة 6 مواسم مقبلة".

وأضاف "سنقدم تشواميني كلاعب جديد في النادي، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 12:00، عقب إجراء الكشف الطبي، ثم سيظهر اللاعب أمام وسائل الإعلام".

وقالت تقارير صحفية إن قيمة الصفقة تبلغ 80 مليون يورو، بجانب إضافات تقدر بـ20 مليون يورو.

وكان باريس سان جيرمان أبرز منافس لريال مدريد على صفقة تشواميني، لكن الدولي الفرنسي حسم الجدل، واختار الانتقال إلى الميرينغي.

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#ريال مدريد
#أوريلين تشواميني
#موناكو

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