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بيكيه يرفض طلب مدرب برشلونة!

تاريخ النشر: 14/06/2022 - 08:54

بيكيه يرفض طلب مدرب برشلونة!
بيكيه وتشافي (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، أبلغ لاعبه جيرارد بيكيه أنه خارج حساباته في الموسم الكروي القادم.

وحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تشافي اجتمع مع بيكيه قبل أسبوعين، وأبلغه أنه لن يعتمد عليه في الموسم القادم بشكل أساسي.

ودافع تشافي عن قراره بأن بيكيه يعاني من مشاكل جسدية، جعلته يغيب شهرًا ونصف من الفترة الحاسمة في الموسم المنصرم، بالإضافة إلى سلوكه غير الاحترافي خارج الملعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء كان صعبًا لأن تشافي تحدث بوضوح مع بيكيه، لكن لم يشكك في قيمته الكروية في أي وقت.

ويعتبر تشافي أن بيكيه لا يزال يتمتع بجودة لا يمكن إنكارها، لكنه شكك في قدرته على الصمود جسديًا في الموسم المقبل.

ويرى تشافي أن بيكيه لا يركز على كرة القدم بسبب أعماله التجارية المتعددة، بالإضافة إلى خلافاته غير الرياضية.

وأوصل تشافي رسالة إلى بيكيه أن الحل الأفضل يتمثل في مغادرة النادي بأكبر قدر ممكن من الكرامة، مع التخلي عن جزء مهم من الأموال التي يدين بها برشلونة (كما فعل كارليس بويول).

ورفض بيكيه هذا الاقتراح بشكل قاطع، وأراد دحض كل حجج المدرب، مؤكدًا أنه سيتدرب أكثر من أي وقت مضى لاستعادة أفضل نسخة له على المستوى البدني.

وذكرت "سبورت" أن القضية الآن في يد ماتيو أليماني، المدير الرياضي، الذي يجب أن يتفاوض مع جميع اللاعبين الذين لا يتوافقون مع خطط تشافي.

ويرتبط بيكيه بعقد مع برشلونة حتى حزيران/يونيو 2024، كما أن النادي مدين له بحوالي 40 مليون يورو.

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#برشلونة
#تشافي هيرنانديز
#جيرارد بيكيه

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