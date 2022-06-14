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جيسوس يحسم موقفه من الانتقال إلى ريال مدريد

تاريخ النشر: 14/06/2022 - 09:07

جيسوس يحسم موقفه من الانتقال إلى ريال مدريد
اللاعب البرازيلي جيسوس (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، غابرييل جيسوس، رد على إمكانية انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد جيسوس مع السيتي في صيف 2023، وهو يفضل مغادرة الفريق هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة "آس"، فإن جيسوس استبعد ريال مدريد من حساباته في الموسم الجديد، مشيرة إلى أن البرازيلي يريد الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبحث الميرنغي عن مهاجم بديل للمخضرم الفرنسي كريم بنزيمة، خاصة عقب فشل صفقة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وكان اسم جيسوس قد ارتبط بالانتقال إلى آرسنال وتشيلسي وتوتنهام خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وشارك جيسوس في 41 مباراة مع مانشستر سيتي خلال الموسم المنصرم، ونجح في تسجيل 13 هدفًا، وقدم 12 تمريرة حاسمة لزملائه.

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#غابرييل جيسوس
#مانشستر سيتي
#ريال مدريد

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