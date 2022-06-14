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سواريز يرغب في الانتقال إلى يوفنتوس

تاريخ النشر: 14/06/2022 - 17:15

سواريز يرغب في الانتقال إلى يوفنتوس
النجم الأوروغواياني لويس سواريز (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن النجم الأوروغواياني، لويس سواريز، أبدى رغبته في الانتقال إلى فريق جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد سواريز مع أتلتيكو مدريد الإسباني في 30 حزيران/يونيو الجاري، وقد أعلن الأخير رحيل اللاعب بشكل رسمي.

وحسب ما نقلته شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، فإن سواريز عرض خدماته كصفقة مجانية على يوفنتوس، خلال الأيام الأخيرة.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن الصفقة صعبة، بسبب راتب سواريز البالغ 5 ملايين يورو، كما أن يوفنتوس ما زال يعمل على صفقتي أنخيل دي ماريا وفيليب كوستيتش في الهجوم.

وأوضحت "سبورت ميدياست" أن يوفنتوس لم يتخل حتى الآن عن ألفارو موراتا، المعار من أتلتيكو مدريد.

وذكرت الشبكة الإيطالية أنه في حالة عدم انضمام سواريز إلى يوفنتوس، قد ينتقل إلى لاتسيو أو فيورنتينا.

وكان سواريز على أعتاب الانضمام إلى يوفنتوس في أيلول/سبتمبر 2020، لكن الواقعة الشهيرة بتسريب اختبارات الجنسية الإيطالية له، أفشلت الصفقة.

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#لويس سواريز
#أتلتيكو مدريد
#يوفنتوس
#الدوري الإيطالي

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