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للمرة الثالثة: المنتخب الفلسطيني يحجز مقعدا في كأس آسيا

تاريخ النشر: 14/06/2022 - 10:25

للمرة الثالثة: المنتخب الفلسطيني يحجز مقعدا في كأس آسيا
لاعبو المنتخب الفلسطيني بعد المباراة
عرب ٤٨

حصد المنتخب الفلسطيني بطاقة تأهله إلى نهائيات كأس آسيا للمرة الثالثة في مسيرته والمقررة العام المقبل في الصين، وذلك بعد فوزه على نظيره الفليبيني بأربعة أهداف نظيفة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم المنتخب الفلسطيني بهدفين أحرزهما كل من اللاعبين صالح شحادة وتامر صيام في الدقائق 31 و42.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 55 أضاف اللاعب، محمد يامين، الهدف الثالث، وفي الدقيقة 72 اختتم اللاعب محمود أبو وردة الأهداف بهدف رابع للفدائي.

وحقق المنتخب الفلسطيني العلامة الكاملة وضمن صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعد فوزه في المباريات الثلاث التي خاضها أمام الفلبين واليمن ومونغوليا.

وسبق أن تأهل المنتخب الفلسطيني إلى نهائيات كأس آسيا في نسختي أستراليا 2015 والإمارات 2019.

وسيطر المنتخب الفلسطيني الذي خاض المباراة بغياب لاعبين مهمين هما محمود وادي ومحمد خليل للإصابة، على مجريات اللقاء، وتمكن بعد مرور نصف ساعة من ترجمة أفضليته بهدف أول عبر رأسية صالح شحادة، الذي تابع عرضية زميله مصعب البطاط.

وواصل الفدائي أفضليته وتوالت فرصه، وقبل نهاية الشوط الأول أرسل محمود أبو وردة عرضية من الجانب الأيسر قابلها تامر صيام برأسه على يسار الحارس، لينتهي الشوط الأول 2-0.

في الشوط الثاني، لم يمنح الفدائي الفلبين أي فرصة للاقتراب من مرمى الحارس رامي حمادة، ونجح محمد يامين من ركنية في إضافة الثالث، حيث تخطت رأسيته خط المرمى.

وأكمل محمود أبو وردة، نجم اللقاء، رباعية الفدائي، بعدما تابع كرة زميله سامر الجندي الزاحفة من الجبهة اليسرى، ووضعها من داخل الصندوق على يمين حارس الفلبين، لينتهي اللقاء بالنتيجة 4-0.

بودكاست عرب 48

#منتخب فلسطين
#المنتخب الفلسطيني
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