  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

تشيلسي يحدد خليفة حارسه كيبا

تاريخ النشر: 15/06/2022 - 09:18

تشيلسي يحدد خليفة حارسه كيبا
الحارس كيبا أريزابالاغا (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن الحارس الإسباني، كيبا أريزابالاغا، في طريقه للرحيل عن صفوف تشيلسي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويتواجد كيبا على مقاعد بدلاء "البلوز"، منذ انضمام السنغالي إدوارد ميندي للفريق الإنجليزي في صيف 2020.

وارتبط اسم كيبا بالانتقال إلى العديد من الأندية الأوروبية هذا الصيف، أبرزهم لاتسيو الذي يرغب في ضمه بناء على توصية من مدربه السابق ماوريسيو ساري.

وأشار فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، إلى أن تشيلسي سيحاول التعاقد مع حارس مرمى بديل لكيبا.

وأوضح أن إدارة تشيلسي تفكر بشكل كبير في التعاقد مع الألباني توماس ستراكوشا، حارس مرمى لاتسيو، حال رحيل كيبا أريزابالاغا.

ومن المقرر أن يغادر ستراكوشا صفوف لاتسيو، بنهاية الشهر الجاري، عقب نهاية عقده مع الفريق الإيطالي.

بودكاست عرب 48

#تشيلسي
#كيبا أريزابالاغا
#توماس ستراكوشا

حوارات

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية
حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية

2022-05-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ليفربول يتعاقد مع مهاجم بنفيكا
ليفربول يتعاقد مع مهاجم بنفيكا

2022-06-15

سواريز يرغب في الانتقال إلى يوفنتوس
سواريز يرغب في الانتقال إلى يوفنتوس

2022-06-14

بايرن ميونخ يحضر عرضا ثالثا لضم ماني
بايرن ميونخ يحضر عرضا ثالثا لضم ماني

2022-06-14

الأكثر قراءة

إغلاق جامعة النجاح الأربعاء والخميس: إطلاق نار وإصابة طلبة باعتداء عناصر أمن

إغلاق جامعة النجاح الأربعاء والخميس: إطلاق نار وإصابة طلبة باعتداء عناصر أمن

2022-06-14
باقة الغربية: قتيل في جريمة إطلاق نار

باقة الغربية: قتيل في جريمة إطلاق نار

2022-06-14
كهانا: لو كان لدي كبسة زر لإخفاء العرب لضغطت عليها

كهانا: لو كان لدي كبسة زر لإخفاء العرب لضغطت عليها

2022-06-14
مقتل شاب من كفر برا في جريمة إطلاق نار

مقتل شاب من كفر برا في جريمة إطلاق نار

2022-06-14
مصرع شاب من أبو سنان بحادث طرق قرب جديدة المكر

مصرع شاب من أبو سنان بحادث طرق قرب جديدة المكر

2022-06-14