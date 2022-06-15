تشيلسي يحدد خليفة حارسه كيبا

أفادت تقارير صحفية بأن الحارس الإسباني، كيبا أريزابالاغا، في طريقه للرحيل عن صفوف تشيلسي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويتواجد كيبا على مقاعد بدلاء "البلوز"، منذ انضمام السنغالي إدوارد ميندي للفريق الإنجليزي في صيف 2020.

وارتبط اسم كيبا بالانتقال إلى العديد من الأندية الأوروبية هذا الصيف، أبرزهم لاتسيو الذي يرغب في ضمه بناء على توصية من مدربه السابق ماوريسيو ساري.

وأشار فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، إلى أن تشيلسي سيحاول التعاقد مع حارس مرمى بديل لكيبا.

وأوضح أن إدارة تشيلسي تفكر بشكل كبير في التعاقد مع الألباني توماس ستراكوشا، حارس مرمى لاتسيو، حال رحيل كيبا أريزابالاغا.

ومن المقرر أن يغادر ستراكوشا صفوف لاتسيو، بنهاية الشهر الجاري، عقب نهاية عقده مع الفريق الإيطالي.