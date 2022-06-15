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ليفربول يتعاقد مع مهاجم بنفيكا

تاريخ النشر: 15/06/2022 - 09:09

ليفربول يتعاقد مع مهاجم بنفيكا
نونيز (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ليفربول الإنجليزي تعاقد بشكل رسمي مع مهاجم بنفيكا البرتغالي، الأوروغواياني داروين نونيز، وذلك بعقد طويل الأمد.

وكان بنفيكا قد أعلن في وقت سابق اتفاقه مع ليفربول، على انتقال نونيز لصفوف "الريدز" بدءا من الموسم القادم.

وأعلن بنفيكا في بيان رسمي، أن الصفقة قيمتها 75 مليون يورو، بجانب 25 مليون يورو أخرى في صورة متغيرات.

وحسب ما جاء على الحساب الرسمي لليفربول، فإن نونيز سيرتدي القميص رقم 27.

وأعرب نونيز في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول عن امتنانه لعائلته، خاصة ابنه الذي أكد أنه "مصدر فخر حقيقي بالنسبة لي".

وأضاف "إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا في ليفربول، لعبت ضدهم وشاهدتهم في الكثير من المباريات بدوري أبطال أوروبا، وهذا أسلوبي في اللعب، هناك بعض اللاعبين الرائعين هنا وأعتقد أن ذلك سيلائم أسلوبي".

وتابع "كما قلت لقد شاهدت الكثير، فهو ناد كبير، وآمل أن أتمكن من تقديم كل ما لدي من أجل مساعدة الفريق".

وأكمل "عندما وصلت إلى ملعب التدريب، فوجئت حقا برؤية التكوين والهيكل وجميع الجوائز هنا، يمكنك بعد ذلك أن تتخيل نفسك تفوز بالمزيد من الألقاب، ثم في وقت لاحق عندما تأتي إلى هنا مرة أخرى وترى الجوائز معروضة، يمكنك أن تقول: انظر، كنت جزءًا من ذلك، كنت هناك في ذلك الوقت، فزت بالألقاب".

وأتم "هذا أحد أسباب مجيئي إلى ليفربول للفوز بالبطولات والألقاب. أريد الفوز بكثير من الألقاب في ليفربول".

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#ليفربول
#داروين نونيز
#بنفيكا

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