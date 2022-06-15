مونديال قطر: برنامج المباريات الكامل ومواعيدها

عرب ٤٨ / أ ف ب

اكتمل عقد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم "مونديال 2022" المقررة نهاية العام الجاري في قطر، بعد تأهل أستراليا وكوستاريكا.

وكان منتخب كوستاريكا آخر المتأهلين بعد فوزه، الليلة الماضية، على منتخب نيوزيلندا بهدف مقابل لا شيء، وقبلها بيوم تأهل منتخب أستراليا بعد فوزه على بيرو بركلات الترجيح (5-4).

ومن المقرر أن ينطلق مونديال قطر يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر بأربع مباريات وهي السنغال ضد هولندا، إنجلترا ضد إيران، قطر ضد الإكوادور، الولايات المتحدة ضد ويلز.

وستقام المباراة النهائية يوم 18 كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري.

ملصق البطولة (Gettyimages)

وفي سياق متصل، كشفت قطر اليوم عن الملصق الرسمي لكأس العالم الذي صممته الفنانة القطرية، بثينة المفتاح، وهو يعكس ثقافة البلاد وتراثها وشغف القطريين باللعبة الأكثر شعبية في العالم.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إنه "للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، تشهد هذه النسخة من البطولة ابتكار مجموعة من الملصقات الرسمية التي من شأنها تعزيز أجواء الحماس والإثارة لدى المشجعين تجاه البطولة المرتقبة التي تقام منافساتها من 21 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر".

ويُبز الملصق الرئيسي للبطولة الاحتفال بكرة القدم وشعبيها الواسعة في أنحاء العالم العربي، من خلال تصوير مكوّنين من غطاء الرأس التقليدي للرجال في قطر والمنطقة، وهما الغترة والعقال، يلوحان بالهواء مع كلمة "هيا".

وفيما يصور الملصق الرئيسي الغترة والعقال، تعكس الملصقات السبعة الأخرى مشاعر الحماس والإثارة المرتبطة باللعبة.

The stage is set. We now know the final 32 teams that are heading to #Qatar2022.



Who will lift the #FIFAWorldCup? pic.twitter.com/SajfjpmnAx — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2022

وفيما يلي البرنامج الكامل لمباريات مونديال قطر بدء من الدور الأول (المجموعات) وحتى النهائي (بتوقيت غرينتش):

دور المجموعات:

- الإثنين 21 تشرين الثاني/نوفمبر

* المجموعة الأولى:

(10,00) السنغال - هولندا (الثمامة)

(16,00) قطر - الإكوادور (البيت)

* المجموعة الثانية:

(13,00) إنكلترا - إيران (خليفة)

(19,00) الولايات المتحدة - ويلز (أحمد بن علي)

- الثلاثاء 22 تشرين الثاني/نوفمبر

* المجموعة الثالثة:

(10,00) الأرجنتين - السعودية (لوسيل)

(16,00) المكسيك - بولندا (974)

* المجموعة الرابعة:

(13,00) الدنمارك - تونس (المدينة التعليمية)

(19,00) فرنسا - أستراليا (الجنوب)

استاد الجنوب (Gettyimages)

- الأربعاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر

* المجموعة الخامسة:

(13,00) ألمانيا - اليابان (خليفة)

(16,00) إسبانيا - كوستاريكا (الثمامة)

* المجموعة السادسة:

(10,00) المغرب - كرواتيا (البيت)

(19,00) بلجيكا - كندا (أحمد بن علي)

- الخميس 24 تشرين الثاني/نوفمبر

* المجموعة السابعة:

(10,00) سويسرا - الكاميرون (الجنوب)

(19,00) البرازيل - صربيا (لوسيل)

* المجموعة الثامنة:

(13,00) الأوروغواي - كوريا الجنوبية (المدينة التعليمية)

(16,00) البرتغال - غانا (974)

- الجمعة 25 تشرين الثاني/نوفمبر

* المجموعة الأولى:

(13,00) قطر - السنغال (الثمامة)

(16,00) هولندا - الإكوادور (خليفة)

* المجموعة الثانية:

(10,00) ويلز - إيران (أحمد بن علي)

(19,00) إنكلترا - الولايات المتحدة (البيت)

- السبت 26 تشرين الثاني/نوفمبر

* المجموعة الثالثة:

(13,00) بولندا - السعودية (المدينة التعليمية)

(19,00) الأرجنتين - المكسيك (لوسيل)

* المجموعة الرابعة:

(10,00) تونس - أستراليا (الجنوب)

(16,00) فرنسا - الدنمارك (974)

- الأحد 27 تشرين الثاني/نوفمبر

* المجموعة الخامسة:

(10,00) اليابان - كوستاريكا (أحمد بن علي)

(19,00) إسبانيا - ألمانيا (البيت)

* المجموعة السادسة:

(13,00) بلجيكا - المغرب (الثمامة)

(16,00) كرواتيا - كندا (خليفة)

استاد أحمد بن علي (Gettyimages)

- الإثنين 28 تشرين الثاني/نوفمبر

* المجموعة السابعة:

(10,00) الكاميرون - صربيا (الجنوب)

(16,00) البرازيل - سويسرا (974)

* المجموعة الثامنة:

(13,00) كوريا الجنوبية - غانا (المدينة التعليمية)

(19,00) البرتغال - الأوروغواي (لوسيل)

الثلاثاء 29 تشرين الثاني/نوفمبر

* المجموعة الأولى:

(15,00) الإكوادور - السنغال (خليفة)

(15,00) هولندا - قطر (البيت)

* المجموعة الثانية:

(19,00) إيران - الولايات المتحدة (الثمامة)

(19,00) ويلز - إنكلترا (أحمد بن علي)

- الأربعاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر

* المجموعة الثالثة:

(19,00) بولندا - الأرجنتين (974)

(19,00) السعودية - المكسيك (لوسيل)

* المجموعة الرابعة:

(15,00) أستراليا - الدنمارك (الجنوب)

(15,00) تونس - فرنسا (المدينة التعليمية)

- الخميس 1 كانون الأول/ديسمبر

* المجموعة الخامسة:

(19,00) اليابان - إسبانيا (خليفة)

(19,00) كوستاريكا - ألمانيا (البيت)

* المجموعة السادسة:

(15,00) كندا - المغرب (الثمامة)

(15,00) كرواتيا - بلجيكا (أحمد بن علي)

- الجمعة 2 كانون الأول/ديسمبر

* المجموعة السابعة:

(19,00) صربيا - سويسرا (974)

(19,00) الكاميرون - البرازيل (لوسيل)

* المجموعة الثامنة:

(15,00) غانا - الأوروغواي (الجنوب)

(15,00) كوريا الجنوبية - البرتغال (المدينة التعليمية)

استاد لوسيل (Gettyimages)

ثمن النهائي

- السبت 3 كانون الأول/ديسمبر

المباراة 49 (15,00) بطل المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثانية (خليفة)

المباراة 50 (19,00) بطل المجموعة الثالثة - وصيف المجموعة الرابعة (أحمد بن علي)

- الأحد 4 كانون الأول/ديسمبر

المباراة 52 (15,00) بطل المجموعة الرابعة - وصيف المجموعة الثالثة (الثمامة)

المباراة 51 (19,00) بطل المجموعة الثانية - وصيف المجموعة الأولى (البيت)

- الإثنين 5 كانون الأول/ديسمبر

المباراة 53 (15,00) بطل المجموعة الخامسة - وصيف المجموعة السادسة (الجنوب)

المباراة 54 (19,00) بطل المجموعة السابعة - وصيف المجموعة الثامنة (974)

- الثلاثاء 6 كانون الأول/ديسمبر

المباراة 55 (15,00) بطل المجموعة السادسة - وصيف المجموعة الخامسة (المدينة التعليمية)

المباراة 56 (19,00) بطل المجموعة الثامنة - وصيف المجموعة السابعة (لوسيل)

ربع النهائي

- الجمعة 9 كانون الأول/ديسمبر

المباراة 58 (15,00) الفائز في المباراة 53 - الفائز في المباراة 54 (المدينة التعليمية)

المباراة 57 (19,00) الفائز في المباراة 49 - الفائز في المباراة 50 (لوسيل)

- السبت 10 كانون الأول/ديسمبر

المباراة 60 (15,00) الفائز في المباراة 55 - الفائز في المباراة 56 (الثمامة)

المباراة 59 (19,00) الفائز في المباراة 51 - الفائز في المباراة 52 (البيت)

نصف النهائي

- الثلاثاء 13 كانون الأول/ديسمبر

المباراة 61 (19,00) الفائز في المباراة 57 - الفائز في المباراة 58 (لوسيل)

- الأربعاء 14 كانون الأول/ديسمبر

المباراة 62 (19,00) الفائز في المباراة 59 - الفائز في المباراة 60 (البيت)

المركز الثالث

السبت 17 كانون الأول/ديسمبر

المباراة 63 (15,00) الخاسر في المباراة 61 - الخاسر في المباراة 62 (خليفة)

النهائي

الأحد 18 كانون الأول/ديسمبر

المباراة 64 (19,00) الفائز في المباراة 61 - الفائز في المباراة 62 (لوسيل)