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المطالبة بمنح محمد صلاح جوازا دبلوماسيا وسفيرا للرياضة

تاريخ النشر: 16/06/2022 - 08:51

المطالبة بمنح محمد صلاح جوازا دبلوماسيا وسفيرا للرياضة
محمد صلاح (Getty Images)
عرب ٤٨

يحظى نجم كرة القدم، اللاعب المصري محمد صلاح، بشعبية واسعة وتشجيع كبير في مختلف الأوساط داخل مصر والعالم العربي، إلى جانب شهرته على المستوى العالمي، بعد أن سطع نجمه في نادي ليفربول الإنجليزي.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية، محمد فوزي، أنهم طالبوا بمنح لاعب ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، جواز سفر دبلوماسي ولقب سفير الرياضة المصرية.

وقال فوزي في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد"، أمس الأربعاء، إن وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، طالب الجهات المختصة بمنح محمد صلاح جوازا دبلوماسيا وسفيرا للرياضة، مؤكدا أن صلاح أصبح أيقونة ليفربول وأسطورة حقيقية لشباب مصر والوطن العربي والعالم.

وأوضح أن لجنة وزارة الشباب والرياضة القانونية للتحقيق في أزمة خطاب نهائي دوري أبطال أفريقيا اطلعت على كافة الملفات داخل النادي الأهلي واتحاد الكرة المصري وفحصت جيدا كل الملفات الإدارية والمالية، مؤكدا أن مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري منتخب من جمعية عمومية.

وشدد فوزي على أنه في حال وجدت مخالفات إدارية سيتم إحالتها إلى المحكمة الرياضية، بينما أي مخالفات مالية سيتم إحالتها إلى النيابة العامة، مؤكدا أن الوزير سيعلن نتيجة تحقيقات اللجنة المشكلة في أزمة نهائي أفريقيا.

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#محمد صلاح
#منتخب مصر
#ليفربول
#رياضة
#كرة قدم

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