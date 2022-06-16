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ميدالية فضية لتركية في بطولة العالم للسباحة البارالمبية

تاريخ النشر: 16/06/2022 - 08:24

ميدالية فضية لتركية في بطولة العالم للسباحة البارالمبية
(الأناضول)
عرب ٤٨

حصدت الرياضية التركية، سفيلاي أوزتورك، أول من أمس الثلاثاء، ميدالية فضية في بطولة العالم للسباحة البارالمبية المقامة في البرتغال.

وحققت أوزتورك، الفضية في سباحة الفراشة 50 مترا للسيدات، في تصنيف "S5".

وأحرزت أوزتورك الميدالية الفضية بعد تسجيلها 44.38 ثانية، بحسب بيان صادر عن الاتحاد التركي لرياضات ذوي الإعاقة الجسدية.

وكانت أوزتورك قد أحرزت فضية في سباحة الظهر لمسافة 50 مترا، في البطولة التي تستضيفها جزيرة ماديرا البرتغالية.

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#تركيا
#البرتغال
#سفيلاي أوزتورك
#بطولة العالم للسباحة البارالمبية

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