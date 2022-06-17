"الليغا" تطالب بإلغاء عقد مبابي مع سان جيرمان

طالبت رابطة الدوري الإسباني بإلغاء العقد المبرم بين باريس سان جيرمان ولاعبه كيليان مبابي، ودعت السلطات الفرنسية إلى التحرك والنظر عن قرب على ما ينفقه الفريق.

وكان مبابي قد مدد عقده مع الفريق الفرنسي، ورفض عرضا من ريال مدريد الذي سعى جاهدا من أجل الحصول على خدماته.

ولم يتم الإعلان عن الشروط الخاصة بالتعاقد بشكل رسمي، لكن أفادت تقارير بأن مبابي تلقى مقدم تعاقد كبير بالإضافة لراتب استثنائي.

وأشارت التقارير إلى أن الأرقام تصل إلى 100 مليون يورو كمقدم تعاقد، و50 مليون يورو في الموسم الواحد.

وقال المحامي خوان برانكو ممثل رابطة الليغا، في مؤتمر صحافي عقد بفرنسا اليوم الجمعة، إن مسؤولي الرابطة مستعدون للذهاب إلى المحكمة لتحدي الأوضاع المالية لباريس.

ونفى سان جيرمان وجود خرق لقواعد اللعب المالي النظيف، لكن السلطات الإسبانية أعربت عن شكوكها حول شرعية إنفاق النادي الكبير على اللاعبين.

وتريد رابطة الليغا، من رابطة الدوري الفرنسي، إجراء دراسة مفصلة لمعرفة ما إذا كان ينبغي تفعيل عقد مبابي مع الفريق الفرنسي أم لا.

وقال برانكو "سنتقدم بطلب من أجل إلغاء الموافقة على عقد مبابي من وزير الرياضة، لأنه السلطة المشرفة على إدارة الرياضة".

وأضاف "بعدها، سنستأنف أمام رابطة الدوري الفرنسي للتحرك عبر لجنتها القانونية، من أجل العمل على إعداد تقرير لمراقبة حسابات باريس".

وأوضح برانكو أن الرابطة مستعدة لاتخاذ إجراءات عبر المحكمة الرقابية في باريس، سعيا لإلغاء عقد مبابي.

وتقدمت رابطة الدوري الإسباني بعدة شكاوى إلى اليويفا، بشأن باريس سان جيرمان.