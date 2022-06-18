برشلونة ينتظر تحرك نجم تشيلسي لضمه

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني يسعى للتعاقد مع نجم تشيلسي الإنجليزي، سيزار أزبيلكويتا، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أزبيليكويتا مع تشيلسي العام المقبل، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى رغبته في العودة إلى إسبانيا هذا الصيف.

وحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن"، فإن برشلونة يرغب في أن يقدم أزبيليكويتا طلبا رسميا لمغادرة تشيلسي، قبل انتهاء عقده، وهو أمر يتردد اللاعب الإسباني في فعله.

وأضافت الصحيفة، أن أزبيليكويتا يتعرض لضغوط متزايدة في هذا السياق، حيث يتطلع برشلونة لإحضاره إلى ملعب "كامب نو" في الوقت المناسب، لبدء الفترة الإعدادية للموسم المقبل.

ومن المقرر أن يجري مدرب تشيلسي توماس توخيل محادثات مع أزبيليكويتا، الذي خاض 474 مباراة مع البلوز، وذلك لحسم مستقبله.

ويحاول برشلونة ملء الفراغ في مركز الظهير الأيمن، بعد تأكيد النادي عدم رغبته في تجديد عقد اللاعب البرازيلي المخضرم داني ألفيس.