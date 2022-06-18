لقاء بين تشافي وميسي!

أفادت تقارير صحفية بأن نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، سافر إلى برشلونة في رحلة سريعة خلال قضاء إجازته السنوية.

وحسب ما أوردت شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، فإن ميسي تواجد في إشبيلية مساء أمس، الجمعة، لحضور حفل زفاف زميله السابق، جوردي ألبا، ظهير أيسر فريق برشلونة.

وأضافت أن ميسي حضر الحفل برفقة زوجته، أنتونيلا، فقابل العديد من زملائه السابقين في البارسا.

ولفتت إلى أن الحفل شهد حضوره مارك بارترا وسيسك فابريغاس، سيرجيو راموس، ألفارو موراتا، سيرجيو بوسكيتس، كوكي، سانتي كازورلا، ديفيد دي خيا، وكذلك تشافي هيرنانديز، المدير الفني الحالي لبرشلونة.

وذكرت أيضا، أن جيرارد بيكيه، مدافع البارسا، كان الغائب الأبرز عن الحفل لرغبته في عدم الظهور العام أمام وسائل الإعلام التي تلاحق المشاهير بعد أزمة انفصاله عن زوجته، المطربة الكولومبية شاكيرا.

يذكر أن ليونيل ميسي انتقل إلى بي إس جي صيف العام الماضي في صفقة انتقال حر قادما من برشلونة، وينتهي تعاقده مع النادي الباريسي بنهاية الموسم المقبل في 2023 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.