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مدرب اليونايتد يصر على ضم نجم برشلونة

تاريخ النشر: 18/06/2022 - 10:46

مدرب اليونايتد يصر على ضم نجم برشلونة
النجم الهولندي فرينكي دي يونغ (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إريك تين هاج، أبدى تمسكه بالتعاقد مع نجم برشلونة الإسباني، فرينكي دي يونغ، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لصحيفة "غارديان" الإنجليزية، فإن المفاوضات ما زالت جارية بين مانشستر يونايتد وبرشلونة.

وأضافت "مانشستر قدم الموسم الماضي عرضا بقيمة 60 مليون يورو بجانب 10 ملايين أخرى كمتغيرات إضافية، لكن برشلونة ليس على استعداد لتخفيض قيمة البيع عن 85 مليون يورو".

وتابعت "مانشستر يونايتد سيرفع عرضه إلى 70 مليون يورو بجانب المكافآت، وفي الوقت نفسه يفكر برشلونة في البيع، خاصة وأن راتب فرينكي دي يونغ كبير جدًا وقد يمثل مشكلة للبارسا في الموسم الجديد".

وأشار التقرير إلى أن إريك تين هاج أعطى الأولوية لضم فرينكي دي يونغ، إلى درجة إيقاف باقي التعاقدات الأخرى حتى يتم التوصل لاتفاق مع برشلونة.

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#فرينكي دي يونغ
#برشلونة
#مانشستر يونايتد
#إريك تين هاج

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