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ليفاندوفسكي: سأخوض الموسم القادم بقميص برشلونة

تاريخ النشر: 19/06/2022 - 09:37

ليفاندوفسكي: سأخوض الموسم القادم بقميص برشلونة
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (Gettyimages)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية إلى آخر التطورات حول مصير البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، في ظل إصرار بايرن ميونخ الألماني على التمسك بخدماته لموسم آخر.

وأبدى برشلونة الإسباني اهتمامه بالتعاقد مع ليفاندوفسكي هذا الصيف، رغم امتداد عقده مع الفريق البافاري حتى نهاية الموسم القادم.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن ليفاندوفسكي يثق في أن بايرن ميونخ سيغير موقفه في النهاية، وسيوافق على التفاوض مع برشلونة، من أجل بيعه.

ويتمسك بايرن حتى الآن ببقاء ليفاندوفسكي في صفوفه حتى نهاية عقده، حيث دخل الطرفان في حرب تصريحات خلال الآونة الأخيرة، بعد إعلان اللاعب رغبته في الرحيل.

ويعتقد ليفاندوفسكي أن موافقة بايرن على رحيله مسألة وقت ليس أكثر، وأنه سيخوض الموسم المقبل بقميص البارسا.

ويتطلع برشلونة للهبوط بالحد الأدنى للرواتب من أجل عقد صفقات جديدة تقود الفريق في الموسم المقبل.

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#روبرت ليفاندوفسكي
#بايرن ميونخ
#برشلونة

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